دعوات لتطعيم ميركل وشتاينماير ضد كورونا سريعا لدعم ثقة المواطنين في فاعلية اللقاح

اقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا أن يتلقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بشكل سريع من أجل تعزيز ثقة المواطنين في التطعيمات.

وقال ميشائل تويرير لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "من المؤكد أنها ستكون إشارة قوية، إذا تم تطعيم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير قريبا علنا. سيسهم ذلك في بناء الثقة".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان تصدى للشكوك حول لقاح شركة آسترازينيكا، وقال أمس الأربعاء بالعاصمة برلين: "هو لقاح آمن وفعال ومصرح به ويوفر حماية"، مؤكدا أن ذلك يسري بالنسبة للقاحات التي تم التصريح بها حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي.