نتنياهو: اتهام الرئيس البرازيلي لإسرائيل بالإبادة الجماعية أمر مخز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتهام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة أمر مخز و"يتجاوز خطا أحمر".



وأوضح نتنياهو، أن "كلمات لولا تقلل من شأن المحرقة (الهولوكوست) وهي محاولة لإلحاق الضرر بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وقال نتنياهو: "إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها، وتفعل ذلك بينما تلتزم بالقانون الدولي".



وقرر نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس استدعاء السفير البرازيلي من أجل "التوبيخ الشديد" بسبب تلك التصريحات، وفقا لبلومبرج.