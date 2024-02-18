الدوسري: طموحات الهلال بالتتويج بالبطولات سر ثبات مستواه بالدوري السعودي

قال سالم الدوسري، مهاجم فريق الهلال، إن ثبات مستوى الفريق هو أمر طبيعي، نظرا للطموحات الكبيرة التي يضعها الفريق من أجل التتويج بالبطولات.

وأضاف الدوسري في تصريحات عقب نهاية مباراة الهلال مع الرائد والتي حسمها الهلال بالفوز 3/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي، أن الفوز اليوم كان في غاية الأهمية من أجل الابتعاد في الصدارة والاقتراب من حسم الدوري من أجل التركيز على البطولات الأخرى التي يسعى الهلال للتتويج بها أيضًا.

ولفت الدوسري إلى أن الهلال كنادٍ كبير يلعب على جميع البطولات لذا يبذل اللاعبون أقصى ما لديهم في كل مباراة. على الجانب الأخر، أرجع لاعبو الرائد خسارتهم في المباراة، إلى فترة التوقف الطويلة، في حين خاض منافسهم الهلال العديد من المباريات التي مكنته من أن يكون في حالة جاهزية.

وقال اللاعب خالد السبيعي "لم نقدم الأداء المطلوب أمام الهلال الذي دخل المباراة في أفضل حالاته ،نظرًا لخوضه مباريات في الأيام الماضية فيما لم نخض مباريات منذ فترة طويلة".

وأضاف السبيعي أن زملاءه لن يفقدوا الأمل وسيواصلون العمل من أجل استعادة الانتصارات. من جانبه، قال اللاعب مبارك الراجح إن المباراة جاءت بعد فترة توقف وأمام المتصدر، لكن الفريق سيعمل على التعويض في المباراة القادمة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.