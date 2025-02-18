الفنان ياسر علي: جمال عبد الناصر أكثر شخصية أحببتها وتعبت معها

تحدث الفنان ياسر علي، عن تجربته في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل «فارس ورمانسية»، واصفا إياها بأنها أصعب الشخصيات التاريخية التي جسدها خلال مشواره الفني.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر شاشة «الحياة» إلى أن كاريزما عبد الناصر كانت تحديًا كبيرًا له، قائلا: «أكثر شخصية حبيتها وتعبت معاها جمال عبد الناصر، لأن استحالة تقدر تستحضر هذه الكاريزما، وكنت حابب الشخصية جدًا وبحترمها بما لها وعليها، لكنه شخصية تاريخية لا تنسى».

ولفت إلى أن والده الشاعر والكاتب محمد علي ماهر كان له تأثير كبير على حياته الفنية، لافتا أن الأديب خيري شلبي أول من أطلق على والده «مايسترو الدر اما الإذاعية».

وتابع:« كل العالم المحيط بوالدي كان لابد أن يخلق عبقريًا بداية من النشأة في طهطا بسوهاج، بلد رفاعة الطهطاوي، ثم كان والده شيخ مشايخ الطرق الصوفية».

وقال إن الوالد عمل مديرا إداريا في القصر العيني، وشارك في أحداث تاريخية مثل تهريب الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء قضية مقتل وزير المالية أمين عثمان في عهد الملك فاروق، بالإضافة إلى ذلك، كان يكتب بعض الأشعار في جريدة «المصري»، إلى أن أسس جريدة الجمهورية، وكان من أوائل المؤسسين لإذاعة صوت العرب.