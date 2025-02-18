الشرطة الأسترالية تعيد إلى بولندا عملة مسروقة تعود إلى القرن التاسع عشر

أعادت الشرطة الأسترالية عملة مسروقة من متحف بولندي بعد أن انتهى بها المطاف في أيدي أحد هواة جمع العملات في مدينة بيرث الأسترالية.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان أمس الاثنين، إن عملة (دولار هولي) "الدولار المثقوب" التي يعود تاريخها إلى عام 1813 كان قد تم سرقتها من متحف في تورون في شمال وسط بولندا في الفترة من عام 2011 إلى عام 2018، مما دفع السلطات البولندية إلى البحث عنها على مستوى العالم.

وتم تصدير العملة أولا إلى ألمانيا، حيث تم عرضها للبيع في مزادين.

وقالت الشرطة الاتحادية في أسترالية، إن العملة انتقلت من ألمانيا إلى ملبورن في أستراليا، حيث تم بيعها في مزاد لهواة جمع العملات في بيرث مقابل 525 ألف دولار أسترالي (329 ألفا و400 دولار أمريكي).

وأوضحت الشرطة الأسترالية أنه تم تسليم العملة للشرطة طواعية، مضيفة أن جميع الأطراف الأسترالية لم تكن على علم في ذلك الوقت بسرقتها.

وتم إعادة العملة إلى ممثلي الحكومة البولندية في احتفالية.

وقالت قائدة الشرطة الاتحادية، رينيه كولي، إن تسليم العملة يعد علامة بارزة في العلاقات بين سلطات إنفاذ القانون الأسترالية والحكومة البولندية.

وأشاد القائم بالأعمال البولندي في أستراليا، مارسين كاوالووسكي، بجهود البلاد في استعادة العملة.

وتم ضرب العملة من دولار فضي إسباني تم سكه في عام 1777 خلال عهد الملك تشارلز الثالث ملك إسبانيا. كما أن القطعة لها أهمية خاصة بالنسبة لأستراليا حيث تم إنشاء دولارات هولي "الدولارات المثقوبة" لمعالجة نقص العملات المعدنية في نيو ساوث ويلز.