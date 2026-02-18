رئيس المخابرات التركية: إجراءات استباقية أحبطت تهديدات جديدة لأمن تركيا على حدودها مع سوريا

قال رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالن، إن تركيا نفذت خطوات استباقية حالت دون نشوء تهديدات جديدة لأمنها القومي على الحدود مع سوريا، في إطار متابعة التطورات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأوضح كالن، في مقدمة التقرير السنوي لأنشطة جهاز المخابرات التركي لعام 2025 الصادر، أمس الثلاثاء، أن التعامل مع الملف السوري تم "برؤية شاملة" خلال المرحلة التي تلت 8 ديسمبر 2024، بحسب تلفزيون سوريا.

وذكر أن الجهاز اضطلع بدور محوري في إدارة ومتابعة الأزمة السورية منذ بدايتها.

وأضاف أن المخابرات التركية تبنت مقاربة استباقية للتعامل مع أي مخاطر محتملة قد تظهر خلال مسار بناء دولة جديدة في سوريا، مؤكدا أن هذه الإجراءات أسهمت في منع تشكل تهديدات إضافية على الحدود التركية.

وفي سياق متصل، شدد كالن الشهر الماضي على أن أي محاولات لإضعاف سوريا أو تقسيمها أو المساس بسيادتها "محكوم عليها بالفشل"، لافتا إلى المكانة المركزية لسوريا في توازنات الشرق الأوسط الاستراتيجية.

وأشار إلى أن ما جرى في 8 ديسمبر 2024 شكل نقطة تحول لا رجعة عنها، وبداية مسار تحولي نحو مستقبل أكثر استقرارا تُدار فيه سوريا من قبل السوريين أنفسهم.

وأكد أن قيام سوريا "حرة وموحدة وذات سيادة وآمنة وديمقراطية ومزدهرة" من شأنه ترسيخ السلم الداخلي ودعم الاستقرار الإقليمي، مجددا التأكيد على فشل أي مساعٍ داخلية أو خارجية لتقسيم البلاد أو تقويض وحدتها السياسية.