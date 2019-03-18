سياسي ألماني: إيطاليا قد تصوت ضد تمديد مهلة بريكست

أعرب سياسي ألماني بارز ذو باع طويل في السياسة الأوروبية عن رأيه في أنه من المحتمل أن تصوت إيطاليا ضد تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال إلمار بروك، البرلماني الأوروبي البارز الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، لإذاعة ألمانيا إن الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج، أعلن أن هناك اتفاقات بالفعل بينه وبين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على عدم الموافقة على أي تأجيل.

يذكر أن مجلس النواب البريطاني صوّت يوم الخميس الماضي على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في الأساس في يوم 29 مارس.

ويجب حاليا أن يصادق زعماء دول الاتحاد الأوروبي المتبقية (27 دولة) بالإجماع على طلب لندن بالتأجيل.

يذكر أن فاراج وحزب الاستقلال البريطاني قاما بدور أساسي في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

ودعا بروك إلى إرجاء الخروج إلى 23 مايو 2019 على أقصى تقدير، حال أقر التأجيل، وقال إن مشاركة البريطانيين في انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة بين يومي 23 و26 مايو "لا تُحتمل".