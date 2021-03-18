تايلاند تسجل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 27 ألفا و494 حالة منذ بداية ظهور الوباء هناك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات الصحية القول، إنه قد تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الفترة نفسها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 89 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية أن هناك 64 حالة - من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة البالغ عددها 78 - تم الابلاغ عنه من خلال المستشفيات، بالإضافة إلى 14 حالة تم اكتشافها من خلال الاختبارات النشطة.

وقد بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد -19" في البلاد 26 ألفا و377.

يذكر أن تايلاند تعمل على تكثيف فحوص الكشف عن إصابات كورونا في عاصمتها بانكوك لاحتواء تفشي عنقودي جديد للفيروس مرتبط بأحد الأسواق، وذلك قبل أسابيع فقط من تنظيم أكبر مهرجان في البلاد.

ويأتي الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات الجديدة قبل أسبوع من مهرجان سونجكران الشهر المقبل، عندما يعود ملايين التايلانديين إلى مسقط رأسهم أو يسافرون مع عائلاتهم إلى مقاطعات أخرى.