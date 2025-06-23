كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن 74% من الشعب المصري يتسوقون عبر الإنترنت، بزيادة بلغت 14% في عام واحد.



وحذر خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «الساعة السادسة» عبر فضائية «الحياة» من ممارسات خطيرة تقوم بها متاجر عالمية شهيرة، تتمثل في الحصول على صور بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الخاصة بالعملاء المصريين، مؤكدا أن هذا الإجراء مخالف للقانون المصري ويمثل اختراقا صريحا لبيانات المواطنين.

وأكد أن لجنة الاتصالات بالبرلمان رصدت قيام «متاجر شهيرة جدًا» بطلب بيانات المواطنين الشخصية، مثل صورة البطاقة، كشرط لإتمام عمليات استبدال أو إرجاع المنتجات.

وأوضح أن المتاجر بررت طلبها بأنها تستخدم البيانات لعمل «بلوك» للعملاء الذين يكثرون من إرجاع السلع، مشيرا إلى أن ذلك «غير مقبول» ومخالفا لقانون حماية البيانات الشخصية.

وكشف أن البرلمان كان قد دعا ممثلي كبرى الشركات العالمية مثل «فيسبوك، تويتر، وأمازون» أثناء مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، موضحا أن هذه الشركات «تعلم جيدًا مواد القانون المصري».

وأشار إلى أن 90% من عمليات الاختراق التي يتعرض لها المواطنون مصدرها تطبيقات من خارج مصر، قائلا: «عدد كبير من المواطنين في مصر، ونحن تسلمنا شكاوى كثيرة جدًا، لمواطنين تعرضوا لاختراقات كثيرة جدًا من تطبيقات كلها أو 90% منها عالمية من خارج مصر».

وحمّل المسؤلية للمواطن الذي لا يحافظ على سرية بياناته، معقبا: «بياناتنا متاحة، والمواطن هو السبب في ذلك، للأسف الشديد لا أحد يحافظ على بياناته».

ووجه نداء للمواطنين مناشدا بعدم إرسال صور بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم لأي جهة عبر تطبيقات مثل واتساب، مؤكدا أن العنوان مطلوب لتوصيل الطلبات، ولكن «الرقم القومي خط أحمر، والحصول عليه خطر ويمثل انتهاكا لسرية البيانات ومخالفة للقانون».