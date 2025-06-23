حسام حسن يشكو مواقع إلكترونية للمجلس الأعلى للإعلام بسبب تشهير وإهانات أسرية

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية من المحامي أشرف عبد العزيز، بصفته وكيلًا عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، ضد عدد من المواقع الإخبارية.

وجاء في الشكوى أن هذه المواقع تورطت في التشهير بموكله، من خلال نشر وبث مقاطع مصورة تتضمن بثًا مباشرًا لزوجته تتحدث فيه عن خلافات شخصية، تضمنت ألفاظًا وعبارات بها إهانات وتجريح، ما يمثل مساسًا بكرامة مدرب المنتخب الوطني وحياته الخاصة.

وأكد المجلس أنه بصدد فحص الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يكفل حماية الخصوصية والحقوق الشخصية للأفراد.