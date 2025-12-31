أيدت محكمة الاستئناف التونسية الثلاثاء حكما ابتدائيا بسجن النائبة والمعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، لمدة عامين.​



وأقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم الصادر سابقا من المحكمة الابتدائية في 5 أغسطس 2024، على خلفية شكوى من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتهم موسي بالتشهير وترويج أخبار كاذبة عبر تصريح إعلامي أدلت به أوائل 2023 حول أداء الهيئة.

لم تحضر موسي الجلسة بسبب تدهور حالتها الصحية في سجن بلاريجيا بجندوبة، حيث تتواجد منذ أكتوبر 2023 بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي أثناء محاولة تقديم طعن ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.​

يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قضايا تطارد موسي، بما في ذلك حكم سابق بـ12 عاما في قضية "مكب البطيخة المهيبة" المتعلقة باتهامات بـ"مؤامرة تغيير نظام الدولة"، مما يعكس تصعيدا ضد المعارضة في تونس.

وكان الحزب الحر الدستوري اعتبر أن هذه الأحكام محاولة لإسكات النقاد، بينما تستمر موسي بحملاتها ضد سياسات الرئيس سعيد من داخل السجن.​