 محافظ مطروح يفتتح مسجد قرية أم الرخم على مساحة 400 متر ويسع 300 مصل بتكلفة 1.5 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ مطروح يفتتح مسجد قرية أم الرخم على مساحة 400 متر ويسع 300 مصل بتكلفة 1.5 مليون جنيه

خالد شعيب، محافظ مطروح
خالد شعيب، محافظ مطروح
أحمد سباق
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 5:36 م

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد السلام بقرية أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف،والذى يقع على مساحة 400 متر مربع، ويسع 300 مصل، وتم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وعقب صلاة الجمعة، حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الإستماع لمطلب واحتياجات الأهالي، مؤكدا على تلبيتها، وموجها شركة الكهرباء بمراجعة شبكة وأسلاك الكهرباء خاصة بالتجمعات الصحراوية الداخلية التابعة للقرية، والتنسيق لتشغيل مكثف مياه القرية.

كما وجه محافظ مطروح، مديرية التربية والتعليم لدراسة دعم مدرسة ام المؤمنين الابتدائية بنات بعدد 3 فصول أو إنشاء مدرسة أخرى؛ تيسيرا على الأهالي، ومنع تسرب الفتيات من التعليم، ودراسة فتح فصول تعليم ثانوي فني بالقرية تلبية لمطلب الأهالي.

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