أخطاء شائعة يجب تجنبها عند تناول اللبن الرائب

يعد تناول اللبن الرائب مع الوجبات، ممارسة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن حذر الخبراء من بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تناوله، والتي يمكن أن تتسبب في الكثير من الأضرار الصحية.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأخطاء الشائعة التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل تناول اللبن الرائب.

• تجنب تناول اللبن الرائب في الليل

قد يؤدي تناول اللبن الرائب ليلاً إلى زيادة تباطؤ عملية الهضم في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، واحتقان في الممرات الأنفية، وزيادة التهاب المفاصل.

• لا تتناول اللبن الرائب دون إضافات

يجب دائمًا إقران اللبن الرائب إما بالسكر أو العسل أو التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والكمون، لأن ذلك يحسن فعالية اللبن الرائب ويقلل من تكوين المخاط.

• مواسم يجب تجنب تناول اللبن الرائب فيها

ينصح الخبراء بتجنب تناول اللبن الرائب خلال فصل الربيع والخريف والشتاء، لأنه قد يؤدي إلى زيادة تكوين المخاط.