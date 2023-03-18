قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه سيراعي كل تكليفات الجمعية العمومية، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيبذل جهدًا أكبر لاستدعاء الجمعية وفتح الملفات المختلفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه سيخاطب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ لمناقشة ملف المؤقتين في التعيين.



وأكد أنه سيدافع عن حق الشباب المؤقتين في التعيين والعمل، وسيجري حوارًا مع الوطنية للصحافة والمؤسسات المختلفة، معقبًا: «نحن مهنة أجيال نسلم بعضنا البعض، وهؤلاء الشباب كنا مثلهم في وقت من الأوقات، خضنا المصاعب وتدربنا لفترات طويلة وكنا نتمنى من يعيننا».



ولفت إلى أنه سيسعى إلى زيادة بدل الصحفيين بمقدار 1000 جنيه، قائلًا إن زيادة البدل من الملفات التي تأتي على رأس أولويات عمله، خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن الكاتب الصحفي خالد ميري، أعلن عن إقرار زيادة في بدل الصحفيين بقيمة 600 جنيه في أبريل المقبل، مضيفًا: «أتمنى فتح تفاوض على زيادة أكبر وتحققها، ونسعى خلال الأيام المقبلة لعقد اللقاءات للتفاوض على الأمر».



ولفت إلى أنه سيتعاون مع أعضاء المجلس الـ12؛ لأن فقدان أحد تلك الأذرع يعني سعيه لإفشال ذاته، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف، لتكون النقابة قوية ومجلسها متماسك وحاضر بكل تنوعاته لخدمة الصحفيين.



وأكمل: «فاهم كويس أوي يعني إيه إني مش الرأي الصح الوحيد، الصح تكاملنا كلنا وكل الأطراف والرؤى، ففي النهاية نحن نتكامل للخروج بمشهد يليق بالجمعية العمومية».



وبسؤاله عما إذا اكنت نتيجة الانتخابات مفاجئة له، عقب بقوله إنه كان متفاجئًا بحجم المشاركة والحضور، منوهًا أنه «ربما يكون خائفًا لأن المهمة ثقيلة».



ودعا الجميع للتعاون؛ لأنه يرى بأن الحل يكمن في أن تكون قوة الجمعية العمومية متمثلة في المطالبة بحقها والاستفادة من كل قدراتها وقواتها، معلنًا أنه سيدعو النقاء السابقين وذوي الخبرة في اجتماع؛ لبناء جسور تحقق مصالح الصحفيين في النهاية.



وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بعدد أصوات 2443 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.