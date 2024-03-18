د ب أ: رئيسة بعثة مدنية أوروبية تغادر النيجر بعد خلاف استمر أسابيع

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه بعد أسابيع من التشاحن حول إنهاء عمل بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في النيجر، تمكنت رئيسة البعثة كاتيا دومينيك من مغادرة النيجر الواقعة غرب إفريقيا.

ووصلت دومينيك، وهي من ألمانيا، ورئيس عمليات البعثة مادس باير، وهو من الدنمارك، إلى بروكسل، أمس الأحد، بعدما أصبح من غير الواضح في البداية متى سيتمكنان من مغادرة النيجر، وسط أشارات من بعض الدبلوماسيين إلى أنهما قد يُمنعان من المغادرة.

ونفت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي تقارير تفيد بأن السلطات أصدرت حظرا رسميا على سفر دومينيك وباير، لكنها نوهت إلى "الوضع الدقيق الحالي على الأرض".

كان لدى بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في النيجر 120 موظفا في البلاد لدعم قوات الأمن في مكافحة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر.

ولكن في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو من العام الماضي، قررت الحكومة العسكرية المؤقتة إنهاء التعاون مع شركاء سابقين وألغت عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الذي بدأته قبل 11 عاما.

وكان من المقرر في البداية أن تغادر عناصر بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في النيجر البلاد بحلول شهر مايو، لكن البعثة اضطرت إلى تسريع الانسحاب بعد خلاف مع المجلس العسكري في فبراير حول عملية نقل أسلحة تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي، والتي تقول سلطات النيجر إنها كانت غير مصرح بها.