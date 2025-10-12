تقديرات إسرائيلية بتسليم حماس الرهائن في 3 مواقع بشكل متزامن

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس تعتزم تسليم الرهائن في 3 مواقع بشكل متزامن.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن التقديرات تشير إلى رغبة «حماس» في تسريع إطلاق سراح الرهائن، من أجل إتمام العملية قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «إسرائيل مستعدة للتحرك إذا رغبت حماس في تسريع إطلاق سراح الرهائن مساء اليوم».

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية، إن «إسرائيل لم تتلق بعد أي معلومات رسمية بشأن تقديم موعد إطلاق الرهائن».

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن حركة حماس أبلغت تل أبيب بأنها تمتلك 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة، وأنها مستعدة للبدء في إطلاق سراحهم مساء الأحد.

وبحسب مسئول إسرائيلي، فإن الجيش يستعد لاستقبال الرهائن في وقت مبكر من ليل الأحد، رغم توقعاته بأن يتم التسليم على الأرجح يوم الاثنين، تزامنًا مع الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر.

وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس ترامب، والذي أُبرم قبل نهاية الأسبوع الماضي، ستفرج حماس عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

وتعتقد إسرائيل أن ما يصل إلى 20 رهينة لا يزالون على قيد الحياة في غزة، إلى جانب جثث نحو 28 آخرين.

وأبلغت حماس الوسطاء وإسرائيل أنها لا تعرف مكان بعض جثث الرهائن المتوفين، وأنها ستواجه صعوبة في الوفاء بمهلة الـ72 ساعة التي حددتها خطة ترامب لتسليمهم.

من جانبها، أفادت أجهزة المخابرات الإسرائيلية بأن الحركة لا تعرف مكان جميع الجثث، وأقرت تل أبيب بأن انتشال الجثث سيستغرق على الأرجح وقتًا أطول.

وقبل أيام، أفادت القناة 12 العبرية، بتشكيل قوة متعددة الجنسيات للبحث عن أماكن الأسرى القتلى، في حال أعلنت حماس عجزها عن تحديد مكانهم.

وكشفت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، أنه سيتم تشكيل قوة عمل مشتركة إسرائيلية-أمريكية-قطرية-مصرية لتحديد مكان رفات الرهائن القتلى مجهولي الهوية.

وصرح مصدر مطلع للصحيفة بأن قوة العمل ستوفر معدات ثقيلة لمهام مثل حفر أو هدم المباني للوصول إلى جثث القتلى.