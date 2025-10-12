أفغانستان تعلن وقف عملياتها الانتقامية ضد باكستان بطلب قطري وسعودي

- وزارة الدفاع الأفغانية: "العمليات الانتقامية والناجحة" ضد باكستان توقفت اعتبارا من منتصف الليلة الماضية

- متحدث الإدارة الأفغانية ذبيح الله مجاهد: الاشتباكات توقفت بناء على طلب قطر والسعودية

أعلنت أفغانستان، الأحد، أن عملياتها "الانتقامية" ضد باكستان تم إيقافها بحلول منتصف الليلة الماضية، استجابة لطلب من قطر والسعودية.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أن "العمليات الانتقامية والناجحة" ضد باكستان توقفت اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

وشددت الوزارة في البيان على أنها مستعدة للدفاع عن أراضيها بكل حزم.

بدوره أعلن متحدث الإدارة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لصحفيين، مقتل 58 جنديا باكستانيا وإصابة 30 آخرين في الاشتباكات على الحدود بين البلدين.

وأشار إلى مقتل أكثر من 20 شخصا من الجانب الأفغاني، مؤكدا أن الاشتباكات توقفت بناء على طلب قطر والسعودية.

وتشترك الدولتان في حدود يبلغ طولها 2640 كيلومترا، وتضم عدة معابر تشكّل عنصرا محوريا في التجارة الإقليمية والعلاقات بين الشعوب على جانبي الحدود.

والخميس الماضي، سمع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابل، وتحدثت تقارير حينها عن غارة جوية نفذتها طائرات حربية باكستانية استهدفت منطقة مارغا، في ولاية باكتيا، جنوب كابل، والحدودية مع باكستان.

وفي أعقاب ذلك، حمّلت السلطات الأفغانية باكستان المسؤولية عن الانفجارات التي وقعت في كل من مارغا وكابل.

والجمعة، أعلنت حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن هجمات متزامنة استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا، بينهم 20 عنصرا أمنيا و3 مدنيين.

وتقول إسلام آباد إن مسلحي حركة طالبان باكستان ينفذون عمليات من داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل.