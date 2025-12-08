أشرف صبحي رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة في اليونسكو

فاز أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومرشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، بالمنصب خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت باريس بمقر المنظمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة.

وقد حضر الاجتماع ممثلًا عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في عملية التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الأصوات.

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابها وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة ثلاث دول.

وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، ومصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.

وبمشاركة ممثلي الدول الست في المكتب التنفيذي، تم انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بالإجماع، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز.

ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة في منظومة الأمم المتحدة، والمسؤول عن قيادة صياغة وتوجيه السياسات الرياضية على المستوى الدولي، بما يشمل تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، ودعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، وتطوير المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

ويؤكد هذا الاختيار أن تولي أشرف صبحي رئاسة اللجنة هو مسؤولية أممية تُضاف إلى مهامه الوطنية كوزير للشباب والرياضة، ولا تعني بأي شكل مغادرته لمنصبه الوزاري، بل تُعزز من دوره وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وقد أعرب أشرف صبحي عن خالص تقديره للثقة الدولية التي منحته هذا المنصب، موجّهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للعمل الشبابي والرياضي، وتمكين مصر من أداء أدوار قيادية على المستوى الدولي.

كما وجّه الوزير الشكر إلى وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الجهود الكبيرة التي بذلها فريقا العمل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تأمين هذا الفوز التاريخي لمصر.

ويمثل هذا الفوز خطوة غير مسبوقة تضع مصر في موقع الريادة داخل أهم منصة أممية متخصصة في السياسات الرياضية، وتمكّنها من قيادة الجهود الدولية لتعزيز الرياضة الدامجة، ودعم الدول النامية، وتطوير منظومات التربية البدنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ويؤكد أشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على وضع CIGEPS في دائرة الضوء، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات مؤثرة مع الحكومات والمنظمات الأممية، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي حول العالم.