القروض التجارية والصناعية بالبنوك الأمريكية عند أقل مستوياتها منذ يوليو 2022

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تراجع إجمالي القروض الصناعية والتجارية لدى البنوك الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس الحالي إلى 11.83% من إجمالي قيمة أصول البنوك مقابل 11.89% خلال الأسبوع السابق ليسجل أقل مستوى له منذ يوليو 2022.

وفي الوقت نفسه ظل إجمالي قيمة أصول البنوك الأمريكية عند مستوى 23.30 تريليون دولار دون تغيير خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع نسبة الأصول الآمنة والتي تشمل الاستثمارات غير المعرضة للخطر تقريبا مثل الأرصدة النقدية وسندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المضمونة من الحكومة الأمريكية إلى 44.1% من إجمالي الأصول مقابل 43.8% خلال الأسبوع السابق.

وتراجعت حصة القروض والتأجير التمويلي إلى 52.9% من إجمالي أصول البنوك خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس مقابل 53% في الأسبوع السابق.

كما تراجعت نسبة القروض وتمويلات التأجير إلى 70.4% من إجمالي ودائع البنوك الأمريكية مقابل 70.8% من إجمالي الودائع خلال الأسبوع السابق.