ترامب وبوتين يتفقان على وقف إطلاق نار فوري لمدة 30 يوما في أوكرانيا

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مطول، اليوم الثلاثاء، على وقف إطلاق نار فوري لمدة ثلاثين يوما في الغارات على جميع منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن الزعيم الروسي امتنع عن دعم وقف أوسع نطاقا للقتال لمدة 30 يوما وهو ما تضغط الإدارة الأمريكية من أجله.

ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى في ”تحرك نحو السلام“ الذي يأمل أن يشمل في نهاية المطاف وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود وإنهاء كامل ودائم للقتال.

وأضاف البيت الأبيض إن المفاوضات "ستبدأ على الفور" بشأن تلك الخطوات. وبعد وقت قصير من الاتصال بين ترامب وبوتين، سمعت صافرات الانذار من الغارات في العاصمة الأوكرانية كييف، تبعها انفجارات في المدينة.وحث مسؤولون محليون السكان على البحث عن ملجأ.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أوكرانيا موافقة على خطة وقف إطلاق النار المحدودة.