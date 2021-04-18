حسين زين يبحث فرص تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الدول الإسلامية

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمكتبه اليوم الدكتور عمرو الليثى المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية .



وفى بدايه اللقاء وجه حسين زين له التهنئة بفوزه بمنصب المدير العام للاتحاد بأغلبية الأصوات باجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الاسلامية، الذي عقد بمدينة جدة بالسعودية وتمنى له التوفيق والنجاح فى تحقيق أهداف الاتحاد خلال فترة رئاسته

وقال حسين زين انه يتطلع لتحقيق مزيد من التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد بما يحقق مصلحه الجانبان



وقد ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون فى الفترة المقبله لتفعيل دور الإذاعات لنشر القيم السمحة الأصيلة للدين الإسلامي وإعلاء أهداف الاتحاد بما يخدم مصلحه الدول الأعضاء



كما ناقش الجانبان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية مع الدول الأعضاء، التى تسهم بقوة فى تجديد الخطاب الدينى ، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي الحنيف.