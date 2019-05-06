اقتصادية قناة السويس: 23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.



وأوضح المكتب- في بيان، اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن.



وأشار إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينة حاويات، وغادرته سفينتيا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة،مضيفا أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.