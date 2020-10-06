صحة المنيا تغلق 178 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 310 منشآت طبية خاصة، ما بين "مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل)، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح أنه تم استصدار 9 قرارات غلق لعدد 178 منشأة طبية خاصة مخالفة، مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، على إصدار قرارات ترخيص لـ27 منشأة طبية خاصة، وتحرير 98 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.