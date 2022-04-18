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تقرير: الشركات الروسية تبحث عن طرق بديلة لسداد مدفوعات السندات

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 11:13 ص

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن "الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال"، وهو مجموعة ضغط من شركات روسية، يتطلع لإجراء مشاورات مع كل من الحكومة والبنك المركزي، للتوصل إلى طرق بديلة لسداد المدفوعات المترتبة على السندات المصدرة بعملات أجنبية (يوروبوندز).

ومن بين الخيارات التي يقترحها الاتحاد أن يقوم حاملو السندات بالتسجيل لدى مؤسسة "وديعة التسوية الوطنية" الروسية.

وتتضمن الخيارات أيضا إيداع مدفوعات غير المقيمين بحسابات خاصة في البنوك الروسية.

كما يمكن إتاحة خيار لغير المقيمين يتضمن إعطاءهم فرصة لبيع سنداتهم إلى وزارة المالية الروسية أو وكيل لها.

ويقول الاتحاد إن من شأن هذا أن يساعد في تجنب التخلف عن السداد، أو تعرض الشركات لإجراءات قضائية أو مصادرة للممتلكات.

وأعلنت وزارة المالية الروسية، في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ربما تتوقف عن إصدار تصاريح للشركات لسداد مدفوعات اليوروبوندز، في حال لم يتمكن حاملو السندات الروس من الحصول على مدفوعاتهم أيضا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

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