 نجم بوب كوري جنوبي آخر من فرقة بي تي إس يبدأ الخدمة العسكرية - بوابة الشروق
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نجم بوب كوري جنوبي آخر من فرقة بي تي إس يبدأ الخدمة العسكرية

سول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 8:21 م

يبدأ نجم البوب الكوري الجنوبي جيهوب خدمته العسكرية وهو العضو الثاني في فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية الذي يبدأ خدمته العسكرية.

وذكرت محطات إذاعية كورية جنوبية اليوم الثلاثاء أن المغني، جونج هو سيوك،29 عاما، ظهر بقصة شعر قصيرة في مقر للجيش في مدينة "وونجو"، على بعد حوالي 90 كيلومترا شرق سول. وبدأ زميله في الفرقة جين، 31 عاما، الخدمة العسكرية في ديسمبر الماضي.

وتستمر الخدمة العسكرية الإجبارية في كوريا الجنوبية حوالي عامين.ووفقا للتقارير فسيخضع جيهوب في البداية لخمسة أسابيع من التدريب الأساسي في معسكر تدريب للجيش.

وتعتبر فرقة الفتيان "بي تي إس" المكونة من سبعة أعضاء حاليا هي الفرقة الأكثر نجاحا على ساحة موسيقى البوب في كوريا الجنوبية، والمعروفة باسم "كيه-بوب".

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