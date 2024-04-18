 سريلانكا تعتزم إتمام بيع أغلب أصول الدولة المقرر خصخصتها بحلول أغسطس - بوابة الشروق
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سريلانكا تعتزم إتمام بيع أغلب أصول الدولة المقرر خصخصتها بحلول أغسطس

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 10:22 ص

أعلنت وحدة إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة في سريلانكا، اعتزام الدولة استكمال  بيع كل الشركات المملوكة للدولة المقرر بيعها باستثناء سريلانكان أير للطيران بحلول أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان الوحدة، القول إنه من المتوقع إتمام بيع  سريلانكان أير بحلول سبتمبر المقبل.

وتم اختيار قائمة قصيرة لعروض شراء 4 من بين 7 مؤسسات حكومية تلقت الوحدة خطابات تعرب عن الاهتمام بشرائها.

ومن المقرر نشر تفاصيل القائمة القصيرة للعروض المؤهلة لشراء شركات ليتروجاز لانكا ليمتد وسريلانكا إنشورانس كورب ولايف ليمتد وسريلانكا إنشورانس كورب جنرال ليمتد.

وفي الوقت نفسه، تقوم السلطات السريلانكية بصياغة قانون جديد للشركات العامة بهدف تحسين الحوكمة والإفصاح والانضباط المالي للشركات المتبقية المملوكة للدولة والشركة القابضة التي ستسيطر عليها.

 

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