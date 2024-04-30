ما هو الدارك ويب السبب وراء جريمة طفل شبرا؟

أثار مقتل طفل، بطريقة بشعة، في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بغرض بثها مصورة على "الدارك ويب" التساؤلات عن هذا النوع من الإنترنت.

وبحسب بيان النيابة، طلب أحد الأشخاص وهو مصري مقيم في الكويت من شخص مقيم في مصر تنفيذ هذه الجريمة مقابل خمسة ملايين جنيه، ولا تزال النيابة تحقق في دوافع وأسباب الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية حكومية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشخص المُحرض على الجريمة، طلب من المتهم تصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيعها على "الدارك ويب".

و ربما تكون قد سمعت عما يسمى بـ"الدارك ويب" كمكان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية.



لكن الدخول إلى هذا النوع من الإنترنت لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة كغوغل ويوتيوب وسفاري وإنترنت أكسبلورر أو ميكروسوفت أدج. إذ يجب على الشخص إنزال تطبيقات لمواقع تصفح معينة حتى يتمكن من الدخول إليها.

ويقول المهندس أيمن مخلوف مستشار الأمن السيبراني لبي بي سي "إنه عادة ما يلجأ الأشخاص لدخول الدارك ويب، حتى لا تتمكن أي جهة أو شخص من تحديد هويتهم"، لممارسة أنشطة غير قانونية.







ما سبب تسمية "الدارك ويب"؟



يشبه الفضاء الإلكتروني أو الإنترنت المحيط، ويقع"الدراك ويب" في القاع المظلم من ذلك المحيط.

ولمزيد من الإيضاح يشرح المهندس أنطونيوس ميخائيل، خبير الأمن المعلوماتي وخبير التحليل الجنائي الرقمي لبي بي سي نيوز عربي الطبقات الثلاث للإنترنت.

الإنترنت السطحي: يشكل 4 في المئة من الإنترنت وهي المواقع التي نعرفها جميعاً أونتصفحها لمشاهدة مقاطع فيديو أو للبحث عن أي معلومة والتسوق عبر محركات البحث كغوغول على سبيل المثال لا الحصر .

"الديب ويب": يشكل حوالي 90 في المئة من الإنترنت وهي المواقع التي تقع في عُمق شبكة الإنترنت، وتحمي حسابات المستخدمين الخاصة على مواقع مثل فيسبوك أوالبريد الإلكتروني، من الظهور في محركات البحث على الإنترنت السطحي.

"الدارك ويب": يشكل 6 في المئة من شبكة الإنترنت وهو الجانب المظلم من الشبكة، الذي عادة يستخدمه محترفو الإجرام والقراصنة عبر تشفير البيانات ويكون الدخول إليه بشكل غير مباشر وغير رسمي.





سوق سوداء للسلاح وتجارة الأعضاء والإتجار بالبشر



يوضح المهندس ميخائيل أنطونيس، خبير التحليل الجنائي الرقمي في حديثه لبي بي سي نيوز عربي عن أبرز الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة التي يتم عرضها على "الدارك ويب" :

عرض بيانات حسابات البنوك والكروت الائتمانية والدول والشركات التي تمت قرصنتها للبيع.

بيع الأسلحة بشكل غير مشروع لأفراد وكيانات غير رسمية.



تجارة الأعضاء البشرية



يلجأ بعض الأشخاص إلى التواصل مع قراصنة على "الدارك ويب" لاستئجارأشخاص للانتقام من أشخاص وقرصنة هواتفهم المحمولة وتسجيل المكالمات، للبدء في ابتزاز الضحايا بمقابل مادي.

بيع مواد إباحية لأشخاص يعيشون في بلدان تجرم قوانيها نشر تلك المواد.

يصور أشخاص أفلاماً إباحية لهم وينشرونها على هذه المنصة مقابل أموال باهظة.

تأجير أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية.

تداول وبيع العملات المشفرة"البيتكوين"، التي لا تخضع قيمتها لأي بنك مركزي.

ممارسة أفعال سادية : تبث أحد الألعاب على الهواء مباشرة على"الدارك ويب" تديرها عصابات اختطفوا أشخاصاً، ويبدأ مزاد بدفع أموال طائلة تصل إلى آلاف الدولارات، لمن يدفع أكثر لاختيار الطرق التي سيموت بها الضحية المختطف.







كيف يُستدرج الأطفال إلى "الدارك ويب"؟



ويقول المهندس أيمن مخلوف أنه كانت هناك حوادث كثيرة، اٌستدرج خلالها الأطفال إلى "الدارك ويب"، من خلال ألعاب يلعبونها ،على الإنترنت العادي أو ما يعرف "بالإنترنت السطحي".

ويوضح مخلوف: "في بعض الأحيان، يتحدث أشخاص إلى أطفال يتعرفون عليهم عبر غرف التشات (المحادثة) الخاصة باللعبة، ويبدأون في إرسال هدايا للأطفال. كما يرسلوا إليهم روابط تصفح لدخول مواقع "الدارك ويب".

وفي أحيان آخرى يستدرج القراصنة الأطفال، عبر طلبهم مقابلتهم في مكان ما واختطافهم .