نتنياهو يحذر الفلسطينيين من شن هجمات قبل الانتخابات الإسرائيلية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين من شن هجمات على إسرائيل، وذلك خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وقال في مقطع فيديو تم تصويره خارج الضفة الغربية ونشره مكتبه اليوم الثلاثاء: "نحن مستعدون لكل سيناريو". وقال إن إسرائيل مستعدة أيضا لما يسمى "بإعادة الأسلحة".

وفسرت وسائل إعلام إسرائيلية هذه التصريحات على أنها تحذير من أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، قد تتحرك ضد الجنود الإسرائيليين. وشددت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على أن مثل هذه الهجمات نادرة، مشيرة إلى أن "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قامت بالتنسيق منذ فترة طويلة بشأن أمن الضفة الغربية مع إسرائيل".

وقال نتنياهو أيضا إن القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة طولكرم للاجئين في شمال الضفة الغربية، وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، وزارة الدفاع والجيش بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين النازحين من المنطقة، من بين مواقع أخرى.