قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها فرضت غرامات بقيمة 2ر1 مليار دولار على بنك أوف أمريكا لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

وتعد الغرامات على ثاني أكبر بنك في أمريكا ثالث أكبر غرامة في تاريخ الوزارة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "عندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من جدرانه، مما يعرض النظام المالي الأمريكي بأكمله لمخاطر تمويل غير مشروعة كبيرة. إن إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أنه حتى أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون".

وقالت وزارة الخزانة إن بنك أوف أمريكا توصل أيضا إلى تسوية بقيمة 6ر11 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بشأن "الانتهاكات الواضحة للعديد من برامج العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي".