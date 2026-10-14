الفاتيكان يعلن إصابة البابا ليو بسرطان الرئة وأنه تم استئصال الفص السفلي من رئته اليمنى

أعلن الفاتيكان اليوم الثلاثاء إصابة البابا ليو الرابع عشر بسرطان الرئة وأنه تم استئصال الفص السفلي من رئته اليمنى.

وأكدت الفحوصات تشخيص الإصابة بالسرطان الغدي للرئة، حسبما ذكر الفاتيكان في نشرة طبية صدرت بعد الجراحة. وأوضحت النشرة أن التشخيص كان مشتبها به من خلال فحوصات ما قبل الجراحة وتأكد أثناء العملية.

وجاء في البيان أن البابا، 71 عاما، بقي في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا. وتواصلت الجراحة نفسها لنحو 90 دقيقة. وأضاف البيان: "كانت الجراحة ناجحة، ولم تكن هناك أي مضاعفات".

وكان ليو قد دخل مستشفى جيميلي بروما عبر المدخل الرئيسي في وقت سابق من اليوم ولوّح للعشرات من المحبين الذين تجمعوا لتحيته. وقال الفاتيكان إن الجراحة سيجريها فريق بقيادة كبير جراحي الصدر في جيميلي، الدكتور ستيفانو مارجاريتورا.

وقدم الحبر الأعظم الأمريكي مستوى نادرا من الشفافية بشأن أول مشكلة صحية رئيسية تكشف علنا خلال فترة بابويته الممتدة لـ 17 شهرا. وكان قد كشف عن اكتشاف العقدة الصغيرة والمحددة خلال صلاة ظهر الأحد وأعلن أنه سوف يخضع للعلاج لإزالتها.

وقال أطباء الأورام قبل العملية إنه حتى لو تبين أن العقدة سرطانية، فإن التكهنات الطبية بشأن حالة ليو "ممتازة" طالما أنه سيجري إزالتها في مرحلة مبكرة.

وألغى الفاتيكان يوم الإثنين جميع مقابلات ليو حتى 20 أكتوبر

وبينما يمتلك مستشفى جيميلي شقة باباوية محددة استخدمها البابوات السابقون، ومجهزة بكنيسة خاصة في الطابق العاشر، فإن ليو سيقيم في الواقع في غرفة مجاورة نظرا لأن الشقة الباباوية تخضع حاليا لأعمال تجديد، وفقا للمكتب الصحفي للفاتيكان.