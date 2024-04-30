هاجم الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، بشدة سلوك عميدة جامعة ‏كولومبيا الأمريكية ذات الأصول المصرية نعمت شفيق معتبرا أنها «نسيت للأسف مصريتها ‏وعروبتها»، في ظل عملها «بخدمة المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد».‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ ‎‎«ON E» ‎مساء الإثنين، إلى أن ما يجري في جامعة كولومبيا «أمر كبير»، لا سيما وأن هذه ‏الجامعة هي من أطلقت شرارة التمرد الطلابي ضد حرب فيتنام في الستينيات والتي أدت إلى إنهاء ‏الحرب.‏

وأضاف أن ما تشهده الجامعة من ثورة عارمة تؤكد بأن التاريخ يعيد تكرار نفسه، موضحا أن ‏الاحتجاجات لم تقتصر وحسب على 200 جامعة وكلية في الولايات المتحدة فقط، بل امتدت ‏شعلتها لتضيء سماء أوروبا وأستراليا وكندا ودول أخرى عديدة‎.‎

وشدد أن الإجراءات القمعية في الجامعات الأمريكية لن تكسر إرادة الطلاب، بل ستظهر للعالم ‏أجمع الوجه الحقيقي للحركة الصهيونية التي تسعى لفرض سيطرتها وقمع حرية الرأي والتعبير؛ ‏من أجل حماية العدوان الإسرائيلي. ‏

وأكد أن الحراك الشعبي سيكون عنصراً فعالاً في الضغط لوقف العدوان ومنع جرائم الإبادة ‏الجماعية في قطاع غزة، مضيفا أنه سيؤدي أيضا إلى تصاعد حركة المقاطعة وفرض العقوبات ‏على إسرائيل، بما في ذلك سحب الاستثمارات من كل ما يتعلق بالاحتلال والاستيطان الصهيوني‎.‎

وتصاعدت الضغوط على رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق؛ بسبب قمعها للاحتجاجات المؤيدة ‏للفلسطينيين واستعانتها بالشرطة لإلقاء القبض على أكثر من 100 طالب الأسبوع الماضي وإزالة ‏الخيام من حرم الجامعة.‏

واعتقلت السلطات الأمريكية مئات المتظاهرين في جامعات أميركية‎ ‎عديدة بعدما أقام الطلاب ‏اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا؛ لوقف جرائم الإبادة الجماعية ‏بقطاع غزة. ‏