 رئيس المبادرة الفلسطينية: نعمت شفيق نسيت مصريتها وعروبتها.. والتاريخ يكرر نفسه ‏ - بوابة الشروق
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رئيس المبادرة الفلسطينية: نعمت شفيق نسيت مصريتها وعروبتها.. والتاريخ يكرر نفسه ‏

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي
محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:23 ص

هاجم الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، بشدة سلوك عميدة جامعة ‏كولومبيا الأمريكية ذات الأصول المصرية نعمت شفيق معتبرا أنها «نسيت للأسف مصريتها ‏وعروبتها»، في ظل عملها «بخدمة المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد».‏
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ ‎‎«ON E» ‎مساء الإثنين، إلى أن ما يجري في جامعة كولومبيا «أمر كبير»، لا سيما وأن هذه ‏الجامعة هي من أطلقت شرارة التمرد الطلابي ضد حرب فيتنام في الستينيات والتي أدت إلى إنهاء ‏الحرب.‏
وأضاف أن ما تشهده الجامعة من ثورة عارمة تؤكد بأن التاريخ يعيد تكرار نفسه، موضحا أن ‏الاحتجاجات لم تقتصر وحسب على 200 جامعة وكلية في الولايات المتحدة فقط، بل امتدت ‏شعلتها لتضيء سماء أوروبا وأستراليا وكندا ودول أخرى عديدة‎.‎
وشدد أن الإجراءات القمعية في الجامعات الأمريكية لن تكسر إرادة الطلاب، بل ستظهر للعالم ‏أجمع الوجه الحقيقي للحركة الصهيونية التي تسعى لفرض سيطرتها وقمع حرية الرأي والتعبير؛ ‏من أجل حماية العدوان الإسرائيلي. ‏
وأكد أن الحراك الشعبي سيكون عنصراً فعالاً في الضغط لوقف العدوان ومنع جرائم الإبادة ‏الجماعية في قطاع غزة، مضيفا أنه سيؤدي أيضا إلى تصاعد حركة المقاطعة وفرض العقوبات ‏على إسرائيل، بما في ذلك سحب الاستثمارات من كل ما يتعلق بالاحتلال والاستيطان الصهيوني‎.‎
وتصاعدت الضغوط على رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق؛ بسبب قمعها للاحتجاجات المؤيدة ‏للفلسطينيين واستعانتها بالشرطة لإلقاء القبض على أكثر من 100 طالب الأسبوع الماضي وإزالة ‏الخيام من حرم الجامعة.‏
واعتقلت السلطات الأمريكية مئات المتظاهرين في جامعات أميركية‎ ‎عديدة بعدما أقام الطلاب ‏اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا؛ لوقف جرائم الإبادة الجماعية ‏بقطاع غزة. ‏


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