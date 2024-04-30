أسامه كمال بعد مقترح برلماني بإلغاء كلية الآداب: أنا مسمعتش الرئيس طالب بإلغاء أي نوع دراسة في مصر

علق الإعلامي أسامه كمال، على مطالبة النائب عبد المنعم إمام؛ بإلغاء كلية الآداب مع إعادة هيكلة كليات التربية والحقوق والتجارة بما يتناسب مع سوق العمل، وذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال تقديم برنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن قراءته الشخصية للموضوع تشير إلى أن الرئيس السيسي لم يطلب إلغاء أي نوع من الدراسة في مصر.

وبين أن الرئيس السيسي نصح الأسر المصرية والطلاب؛ بضرورة إعادة النظر في اختياراتهم الدراسية بما يخدم مستقبلهم، مع تأكيده على ضرورة التوجه نحو علوم المستقبل.

وأكد أن «مصير أولاد مصر في عيون مصر وعيوننا جميعا»، متابعا: «أنا مسمعتش الرئيس طالب بإلغاء أي نوع من أنواع الدراسة في مصر، ولا حد قال نلغي ولا قال ندمج ولا حد قال حاجة خالص من هذا الكلام».

ولفت إلى ربط النائب عبد المنعم إمام مقترحه بكل الكليات النظرية مثل الحقوق والآداب والتجارة، مع إمكانية تغيير بعض الأقسام ودمج بعض الكليات. ورأى «كمال» أن النائب عبد المنعم إمام قد استعجل في طرح تفاصيل مقترحه عبر إحدى المواقع العربية، بينما كان من الأجدر طرحه في البرلمان ومناقشته مع المتخصصين، متابعا: «الموضوع بصفة عامة ممكن الرئيس يطرحه للدراسة من المتخصصين، اللي النائب عبد المنعم إمام ليس واحدا منهم».

وأشار إلى تأكيد النائب عبد المنعم إمام خلال مقترحه؛ أنه لا يهدف إلى إلغاء الدراسات الإنسانية، منوها إلى أهمية الكليات النظرية في بناء وإثراء الفكر والروح.