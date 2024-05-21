حماس: المقاومة تذيق الاحتلال الويلات في الميدان

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن دولة الاحتلال لا تخشى شيئًا كخشيتها من المقاومة.

وأضاف بيان للحركة، صدر مساء الثلاثاء، أن المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) تذيق جيش الاحتلال الذي وصفه بالنازي، الويلات في الميدان.

وأشار إلى أن الحقيقة (التي تخشاها إسرائيل) أن الوجه الإجرامي القبيح تكشف لهذا الكيان الغاصب الذي قام وتأسس على الكذب وسرقة الأرض، وفق نص حديثه.

وأشار إلى أن عجز جيش الاحتلال أمام المقاومة دفعه لارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما أن عجزه وتخبطه أمام الحقيقة دفعه للتنكيل بوسائل الإعلام وقتل العاملين فيها.

وتابع: «دولة الاحتلال بضاعتها الكذب والقتل والتنكيل، وملاحظاتنا على السياسات التحريرية لبعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبة كثيرة، ومع ذلك فإننا كنا ومازلنا نطالب بالسماح للإعلام العربي والأجنبي بالدخول إلى غزة دون قيد أو شرط».

ونوه بأن حماس أدانت في بيان واضح ورسمي إرهاب سلطات الاحتلال مع وكالة أستوشيتد برس (بعد مصادرة معداتها قبل أن تتراجع وتعلن لاحقا إعادتها)، موضحا في الوقت نفسه أنه لم يستغرب القمع والتضييق الإعلامي.