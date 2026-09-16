مجلس النواب الأمريكي يرفض قرارا بعزل الرئيس ترامب

رفض مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرارا بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأغلبية 232 صوتا مقابل 147، مع امتناع 47 عضوا عن التصويت.





وكان عضو مجلس النواب آل غرين قد قدم في أغسطس الماضي مشروع قرار للمناقشة يطالب ببدء إجراءات العزل. وكما ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز"، اتهم الديمقراطي من تكساس ترامب بأنه حول أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة إلى "قوات شرطة مسلحة فاسدة وخاضعة للحصص وغير خاضعة للمساءلة".

ويأتي هذا التصويت بعد أن كان ترامب قد توقع مرارا عزله في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية في نوفمبر وسيطرتهم على الكونغرس.

ويُعد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة تُتخذ ضده إجراءات العزل مرتين، الأولى عام 2019 والثانية عام 2021، وقد تم رفضهما في مجلس الشيوخ.