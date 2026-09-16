تقارير إعلامية تكشف خطط فون دير لاين لإنشاء مجلس أمن أوروبي

كشف تقرير موقع "Euractiv" نقلا عن نص خطاب حصل عليه، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستطرح مسألة إنشاء مجلس أمن أوروبي خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن تلقي فون دير لاين خطابها السنوي حول "حالة الاتحاد" في 16 سبتمبر في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ.



وكانت رئيسة المفوضية قد وصفت المرحلة الراهنة قبل حوالي عام بأنها "لحظة السيادة الأوروبية"، وأكدت على ضرورة أن يضمن الاتحاد الأوروبي دفاعه وأمنه بنفسه مستقلا.

ونقل الموقع عن مسودة خطاب فون دير لاين قولها: "سنطرح أفكارنا حول جعل مجلس الأمن الأوروبي حقيقة واقعة".

ووفقا للتقرير، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية الدعوة إلى وضع "بروتوكول أمني" جديد لأوروبا على غرار المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).



كما يشير موقع "يوراكتيف" إلى أن هذه المادة تتيح للدول الأعضاء في الحلف طلب إجراء مشاورات عندما ترى أن أمنها أو سلامة أراضيها مهددة.

وذكر الموقع أن فون دير لاين ستستعرض في خطابها دور كندا كشريك رئيسي لأوروبا، وستعلن عن نيتها "الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن".