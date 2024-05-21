قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية لعام 24/2025 تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية، حيث يصل عدد الوحدات السكنية إلى 337.2 ألف، منها 37.4 ألف وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين، و271.5 ألف وحدة إسكان إجتماعي، بالإضافة إلى 7.5 ألف وحدة إسكان متميز "جنة"، و20.8 ألف وحدة سكن ودار مصر.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط، مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.

وحول مستهدفات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أوضحت السعيد أن عدد محطات مياه الشرب المستهدف إنشائها وتطويرها يبلغ 471 محطة، وأطوال شبكات مياه الشرب المستهدف إنشائها وتطويرها يبلغ 1417 كم، بالإضافة إلى 248 محطة معالجة الصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها، وكذلك 101 محطة رفع مستهدف إنشائها وتطويرها خلال عام الخطة، فضلًا عن إنشاء وتطوير 3027كم أطوال شبكات الصرف الصحي مستهدفة.

وأضافت السعيد أنه من المستهدف نهو 13 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى نهو 58 مشروع صرف صحي.



