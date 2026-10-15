أيرباص تؤكد قدرتها على تحقيق أرقام تسليمات الطائرات المستهدفة للعام الحالي

أكدت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص مضيها قدما في مسار تحقيق أهدافها الطموحة بالنسبة لعدد الطائرات التي ستسلمها للعملاء خلال العام الحالي، رغم معاناتها من بعض العقبات الإنتاجية.

وقال لارس فاجنر الرئيس التنفيذي لقطاع الطائرات التجارية في أيرباص للصحفيين اليوم الأربعاء "الأمور كلها تحت سيطرتنا، فجميع الطائرات التي نعتزم تسليمها بحلول نهاية العام موجودة حاليا في خط التجميع النهائي، ولذا لا أتوقع حدوث أي مشكلات في سلاسل التوريد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة إيرباص تمكنت حتى الآن من تسليم 547 طائرة منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن أدت بعض العقبات إلى تأخير تسليم عدد من الطائرات. وتحتاج أيرباص تسليم نحو 320 طائرة خلال الربع الأخير من العام الحالي لتحقيق المستهدف السنوي للتسليم، وهو ما يعادل تسليم أكثر من 4 طائرات في كل يوم عمل.

وقال فاجنر: "أحتاج من شركائنا أن يكونوا مستعدين للتحلي بالمرونة وسرعة الاستجابة عند رصدنا لأي أمر يتطلب معالجة خلال عملية التجميع؛ وقد أوضحنا القدرات المتاحة، لذا فإن تحقيق هذا الرقم يعتمد علينا بالكامل".

يذكر أن الشركة الأوروبية واجهت تحديات عدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تراجعت عمليات تسليم الطائرة الأكثر مبيعا لدى "إيرباص" إلى الصين، بعد أن أرجأت هيئة الطيران المدني الصينية منح شهادات الاعتماد لطرازات معينة من الطائرات.