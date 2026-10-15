إيطاليا تؤكد تضامنها مع السعودية ضد هجمات الحوثيين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تلقى اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقَي هرمز وباب المندب، بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي"في مستهل الاتصال إدانة بلاده للهجمات الحوثية الغاشمة التي طالت مناطق في المملكة"، مؤكدًا "تضامن بلاده مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها".

وأعرب وزير الخارجية السعودي"عن شكر بلاده للسلطات السعودية على جهودها في ضمان سلامة المقيمين على أراضيها، بمن فيهم المواطنون الإيطاليون".

وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وعبرت ميلوني في منشور على منصة "إكس" عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، مؤكدةً أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر مرفوض ويجب أن يتوقف فوراً.

وشددت على أن إيطاليا ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لخفض التوترات، وتعزيز الاستقرار، وحرية الملاحة.

وصرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء،" بأنه تم ‏اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن الدفاع المدني السعودية زوال الخطر الذي تعرضت له العاصمة الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم ان العاصمة الرياض تتعرض لـ "تهديد جوي معادي".