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تمنى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، من أجل مواجهته في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان فريق الزمالك قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد الماضي، بعد تخطيه عقبة نظيره نهضة بركان في المباراة النهائية.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى أن أواجه الأهلي مجددا في السوبر الأفريقي، وأفوز عليه وأتوج باللقب، وسيكون وقتها أمرا مميزا للزمالك وجماهيره أن تفوز على الغريم التقليدي».

وأضاف: «تقابلت مع الأهلي مرتان في الفترة الأخيرة، الأولى في السعودية بكأس مصر وكنت وقتها الأفضل وخسرت بهدفين».

وأتم: «ولكن عندما توفرت العدالة في المواجهة الثانية بالدوري حققت الفوز بهدفين لهدف، وأتمنى بالطبع الفوز عليهم مرات عديدة»..