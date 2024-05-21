انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة، الهجوم على نجم الكرة المصرية محمد صلاح، بعد الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعناق زوجته ومدرب ليفربول السابق يورجن كلوب.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «آخر علمي عن محمد صلاح إنه لاعب كرة محترف، لا هو داعية إسلامي، ولا شيخ من المشايخ اللي بيطلع يوم الجمعة يدينا درس في كيفية التعامل بمعتقدات الدين الإسلامي».

وأضافت: «محدش يقول لي إننا لما نحب ناس ونعزهم ويُعتبروا من العيلة، إن مش دي الطريقة اللي بنسلم بيها على بعض، إحنا كده بوشين، إنما صح ولا غلط دي مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا أي مخلوق، مش المفروض نعلق المشانق لمحمد صلاح».

وأشارت إلى أن الحياة في المجتمعات الأوروبية لا تتمحور حول قضايا «التلامس» و«التحرش»، معقبة: «الناس برا حياتهم مش متمحورة حوالين التلامس وده عينه مني، ومبيفكروش بطريقة سواقين أوبر عندنا، كفاية نعيش في دور الجهلة والمتزمتين».

من جانبها، قالت الإعلامية سهير جودة، إن هناك فئة في المجتمع تريد ظهور صلاح بـ«شكل وإطار معين يمنع عنه الإنسانية»، مضيفة: «مينفعش تحطه في إطار الداعية بمنطقك ورؤيتك وتصورك عن الإسلام لمجرد إنه ناجح».

ولفتت إلى أن «البعض يرغب في اغتيال صلاح معنويًا»، مستطردة: «الناس المستخبية وبتكتب على مواقع التواصل بتفكر بالجزء الأسفل من الجسد، مفيش نور في القلب أو العقل، مين إداك وكيل إنك تكون ربنا على الأرض!».

وذكرت أن «مقطع الفيديو المتداول ينم عن موقف عفوي ويعبر عن ثقافة طبيعية منتشرة في الخارج»، مختتمة: «لما حد قريب مننا ومعلم بالنسبة لنا ومؤثر في حياتنا بنسلم كده، والهجوم على صلاح سُبة في التفكير المصري والعربي وكارثة كبيرة جدًا».

وأثار عناق زوجة محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب، لمدرب ليفربول يورجن كلوب، وعناق محمد صلاح لزوجة كلوب، جدلًا واسعًا وردود فعل قوية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.