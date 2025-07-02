جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخين أطلقا من شمال غزة

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زعم جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، اعتراض صاروخين في مستوطنات غلاف غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة، مدعيًا عدم وقوع إصابات.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق، دوي صفارات إنذار في سديروت وإيفيم بغلاف غزة الشمالي.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال إلغاء الأوامر العسكرية بإغلاق مستوطنات غلاف غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 .

وقال الجيش إنه وفقًا لتقييم الوضع تقرر تقليص أمر منطقة عسكرية مغلقة، مما يتيح فتح المزيد من المناطق المدنية في منطقة النقب الغربي ابتداء من 2 يوليو الجاري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.