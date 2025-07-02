جيرو يكشف دور ريال مدريد في انتقاله إلى ليل الفرنسي

يبقى أوليفييه جيرو عازما على إثبات جدارته مجددا بعد عودته إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتوقيع لموسم واحد مع فريق ليل.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا عاد إلى أوروبا بعد موسم واحد قضاه مع نادي لوس أنجليس إف سي الأمريكي.

أضافت أن جيرو، الذي سيبلغ من العمر 39 عاما في نهاية سبتمبر، توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2022، بعد انتقاله إلى إيطاليا قادما من تشيلسي الذي فاز معه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبلها بسنوات طويلة، ساهم المهاجم المخضرم في فوز فريق مونبيلييه بلقب الدوري الفرنسي موسم 2011 / 2012 قبل أن ينضم إلى أرسنال، ويفوز مع الفريق اللندني بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات.

ويتطلع جيرو لبدء فصل جديد في مشواره بقميص ليل، وذلك بعدما اللعب الدولي العام الماضي 2024، بعد أن سجل 57 هدفا في 137 مباراة وكان ضمن الفريق الفائز بكأس العالم 2018.

قال جيرو في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء "أحتاج إلى تحديات، وإلى تحدي نفسي، هذا ما دفعني إلى الأمام في مسيرتي".

أضاف "ليل تحد جذبني كثيرا، فهو ناد هزم ريال مدريد وكان على وشك الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، أتطلع بجدية لانطلاق هذه التجربة".

تابع "لطالما دفعتني المنافسة إلى الأمام، كنتُ بحاجة إلى ذلك، فريق ليل يحتاج مهاجمين بمواصفات مختلفة".

وأتم جيرو تصريحاته "أنا سعيد رغم تقدمي في السن، وأريد اللعب حتى تجبرني حالتي البدنية على الاعتزال".