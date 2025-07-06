حزب الله يكشف موقفه بخصوص الورقة الأمريكية وتسليم سلاحه

أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل، ولن يقبل بـ"التطبيع"، في إعلان للموقف بخصوص الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.

وقال قاسم في كلمة متلفزة له اليوم الأحد: "الدفاع سيستمر لأننا نؤمن بأن التحرير واجب ولو طال الزمن وكثرت التضحيات، فالإسرائيلي ما زال يعتدي ويحتل النقاط الخمسة، ولا يمكن أن نسلّم لهذا العدوان".

وأضاف أمين عام "حزب الله": "نواجه الإسرائيلي بالدفاع عن لبنان وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها والتحرير واجب ولو طال الزمن، وكيف تريدوننا أن نتوقف فيما الإسرائيلي مستمر بعدوانه الذي لا يمكن أن نسلم به؟!".

وقال "لا تطلبوا من حزب الله ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل"، مشددا على أن التهديدات لن تجعل الحزب يستسلم.

وتابع "مع اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن يتوقف العدوان الإسرائيلي ولكن ما جرى عكس ذلك بدعم أمريكي".

وشدد: "على إسرائيل تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار أولاً وبعدها ننتقل إلى تطبيق القرار 1701".

وتتصدر الورقة الأمريكية التي سلمها الموفد الأمريكي توم باراك إلى المسئولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي، المشهد في لبنان، خاصة بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية".

ويعود باراك إلى لبنان، الاثنين 7 يونيو، في زيارة تستمر ليومين للحصول على أجوبة على ورقته ونقاشها، وتحديداً الشق المتعلق بسلاح حزب الله.