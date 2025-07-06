إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطرة بصاروخ مضاد للدروع في غزة

أعلنت مصادر إسرائيلية، يوم الأحد، عن إصابة جنديين في استهداف بصاروخ مضاد في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن جنديين أصيبا بجروح خطرة، إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع في القطاع.

ومساء الجمعة، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين وإصابة آخرين بجراح، بينهم حالات خطرة، خلال سلسلة حوادث وقعت اليوم، في شمالي القطاع ومدينة خان يونس جنوبًا، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ووفقًا لبيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال، فإن عدد القتلى في صفوف جنوده ارتفع منذ تجدد الحرب في مارس الماضي إلى 33 جنديًا، غالبيتهم سقطوا في معارك مدينة خان يونس (17 قتيلًا).

كما بلغ عدد القتلى الإجمالي منذ بدء العملية البرية في غزة 441 جنديًا، و883 جنديًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، فيما تُعد وحدة الهندسة القتالية من أكثر الوحدات تضررًا من حيث عدد الخسائر البشرية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.