نواف سلام: طريق استعادة لبنان هو إكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، خلال جولة له في راشيا، إن "استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه".

وأكد سلام، أن "جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه بدون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وشدّد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على وجود تقصير منذ "اتفاق الطائف" في معالجة هذه المسألة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل، ولن يقبل بـ"التطبيع"، في إعلان للموقف بخصوص الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.

وأضاف أمين عام "حزب الله": "نواجه الإسرائيلي بالدفاع عن لبنان وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها والتحرير واجب ولو طال الزمن، وكيف تريدوننا أن نتوقف فيما الإسرائيلي مستمر بعدوانه الذي لا يمكن أن نسلم به؟!".

وقال "لا تطلبوا من حزب الله ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل"، مشددا على أن التهديدات لن تجعل الحزب يستسلم.

وتتصدر الورقة الأمريكية التي سلمها الموفد الأمريكي توم باراك إلى المسئولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي، المشهد في لبنان، خاصة بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية".

ويعود باراك إلى لبنان، الاثنين 7 يونيو، في زيارة تستمر ليومين للحصول على أجوبة على ورقته ونقاشها، وتحديداً الشق المتعلق بسلاح حزب الله.

Write to مارينا نبيل