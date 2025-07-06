 تركيا ترسل طائرات إلى سوريا لمكافحة حرائق الغابات على جانبي الحدود - بوابة الشروق
الأحد 6 يوليه 2025 1:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

تركيا ترسل طائرات إلى سوريا لمكافحة حرائق الغابات على جانبي الحدود

إسطنبول - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 12:39 م

أرسلت تركيا، طائرتين لمكافحة الحرائق أمس السبت للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في سوريا، حيث يكافح رجال الإطفاء الأتراك حريقا على جانبهم من الحدود، كما تردد أن شخصا لقى حتفه في غرب البلاد.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح إنه تم إرسال 11 شاحنة إطفاء وسيارات مياه للمساعدة في إخماد الحرائق في اللاذقية.

وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "اندلاع حرائق غابات مفاجئة في تركيا أدى لتأخير وصول هذه المعدات لمدة يوم".

ويذكر أن تركيا تكافح حرائق الغابات منذ 26 يونيو الماضي.

وقال وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي أمس السبت إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على 10 حرائق رئيسية في غرب تركيا، ولكن أحد العاملين لقى حتفه، وهو الثالث الذي يلقى حتفه في بلدية أودميش في محافظة إزمير.

وقالت السلطات إن الحرائق في إزمير نجمت عن عطل في خطوط الكهرباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك