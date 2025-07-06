تركيا ترسل طائرات إلى سوريا لمكافحة حرائق الغابات على جانبي الحدود

أرسلت تركيا، طائرتين لمكافحة الحرائق أمس السبت للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في سوريا، حيث يكافح رجال الإطفاء الأتراك حريقا على جانبهم من الحدود، كما تردد أن شخصا لقى حتفه في غرب البلاد.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح إنه تم إرسال 11 شاحنة إطفاء وسيارات مياه للمساعدة في إخماد الحرائق في اللاذقية.

وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "اندلاع حرائق غابات مفاجئة في تركيا أدى لتأخير وصول هذه المعدات لمدة يوم".

ويذكر أن تركيا تكافح حرائق الغابات منذ 26 يونيو الماضي.

وقال وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي أمس السبت إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على 10 حرائق رئيسية في غرب تركيا، ولكن أحد العاملين لقى حتفه، وهو الثالث الذي يلقى حتفه في بلدية أودميش في محافظة إزمير.

وقالت السلطات إن الحرائق في إزمير نجمت عن عطل في خطوط الكهرباء.