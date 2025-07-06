 اليوم.. قطر تستضيف جولة جديدة من المفاوضات لوقف النار في غزة - بوابة الشروق
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اليوم.. قطر تستضيف جولة جديدة من المفاوضات لوقف النار في غزة

وكالات
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 1:18 م

تبدأ اليوم الأحد في الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد"، مشيرا إلى أن وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ومساء السبت، أعلنت إسرائيل أنها سترسل فريق تفاوض إلى قطر لإجراء محادثات تهدف إلى تأمين اتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى) في غزة.

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