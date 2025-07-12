يديعوت أحرونوت: إصابة 5 عسكريين إسرائيليين في 3 حوادث بغزة

أصيب 5 عسكريين إسرائيليين، السبت، بجروح طفيفة ومتوسطة في ثلاث حوادث منفصلة في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة منذ 644 يوما.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 5 عسكريين أصيبوا في حوادث مختلفة بغزة، منها إصابة عسكري مهندس بجروح متوسطة عقب انفجار سيارته بعبوة ناسفة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن 4 عسكريين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين على أطراف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة" شمالي القطاع.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة البث الرسمية إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك جنوبي وشمالي غزة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولم يتضح على الفور إذا كانت الحوادث التي تحدثت عنها هيئة البث الإسرائيلية هي ذاتها التي كشفت عنها الصحيفة العبرية.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ أيام، تتصاعد عمليات الفصائل الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة بغزة، والتي ترتكب إبادة جماعية، بالتزامن مع مفاوضات عبر مباشرة بقطر لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 890 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من بينهم 446 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من ذات الشهر.

فيما أصيب، 6 آلاف 89 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب من ضمنهم ألفين و792 منذ اجتياح القطاع، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء الخسائر الحقيقة له.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.