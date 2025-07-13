أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الفنانة الهندية المعروفة ديبيكا بادوكون تستعد؛ لتسلم نجمة المشاهير في ممشى هوليود الشهير في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعتبر بذلك أول فنانة هندية تحصل على هذه النجمة في هوليود.

وكشفت الغرفة التجارية في هوليود، عن اختيارها لـ35 شخصية شهيرة حول العالم؛ للحصول على هذه النجمة الشهيرة في ممشى هوليود.

وراعت هذه الغرفة التجارية، أن تشتمل القائمة على توجهات فنية كثيرة تشمل الأسهام الفني المتميز في السينما والتليفزيون والأداء الحي على المسرح والتسجيل والرياضة والترفيه.

وجرى اختيار ديبيكا ضمن فئة المؤثرين في مجال السينما، بالإضافة إلى عدد آخر من مشاهير الفن والسينما، ولعل أبرزهم إيميلي بلانت وكريس كولومبوس وماريون كوتيلارد وديمي مور وتيموثي كالامات وتوني سكوت وستانلي توتشي ومولي رينجوالد وفرانكو نيرو.

ويعرض للفنانة ديبيكا بادوكون، أحدث أفلامها، وهو الجزء الخامس من الفيلم الهندي الكوميدي Housefall، بمشاركة النجم الهندي المعروف أكشاي كومار، وبدأ عرض الفيلم يوم 6 يونيو الماضي.