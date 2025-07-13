منتخب الشباب يواصل التحضيرات استعدادًا لكأس العالم

يواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة المدير الفني أسامة نبيه تدريباته اليومية، ضمن المعسكر المفتوح المقام حاليًا في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، والذي يستمر حتى 31 يوليو الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

وسيخوض المنتخب خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت الأولمبي يومي 17 و20 يوليو، وذلك في إطار البرنامج الفني المعتمد من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، وبالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب خلال المعسكر الحالي، والتي ضمت مزيجًا من القوام الأساسي الذي شارك في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، بالإضافة إلى عناصر جديدة يرغب الجهاز الفني في تقييمها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد حمادة أنور، المدير الإداري للمنتخب، أن المعسكر يأتي في توقيت مهم لتثبيت الشكل النهائي للقائمة التي ستشارك في المونديال، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يسعى للوصول إلى أفضل جاهزية قبل خوض غمار البطولة، خاصة بعد أن أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات: تشيلي (المستضيف)، نيوزيلندا واليابان.